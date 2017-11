No se despisten.- Peña Nieto

"No se despisten, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos entre los varios miembros que hay en sus filas", dijo el Presidente Enrique Peña antes de arrancar un acto en La Paz, consultado sobre "el destape" de José Antonio Meade.

"A ver, yo creo que andan bien despistados todos, yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos", dijo.

Durante un recorrido realizado en la Escuela de Aviación Naval, el Mandatario se acercó a los reporteros de la fuente presidencial y al preguntarle sobre lo ocurrido ayer en la SRE dijo que el tricolor tiene muchos cuadros, de entre quienes saldrá el abanderado.

"Yo creo que son muchos los servidores públicos, los cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen méritos y creo que dentro de ellos, el PRI, como lo ha hecho siempre, con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar a quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar", expresó.

El Mandatario dijo que los tiempos los ha establecido la autoridad electoral y que será el partido, con base en ello, el que decida cuándo dar a conocer quién será su candidato.

"El PRI yo creo que está en trámite, al igual que los otros partidos, yo creo que el Instituto Nacional Electoral ha definido tiempos, y serán los partidos conforme a sus propios estatutos los que definan método y los tiempos", comentó.

¿Banxico para cuándo, ayer se despidió el Gobernador (Agustín Carstens)?

"Él concluye el 30 de noviembre y habré de enviar en los próxiomos días la propuesta para que integren la Junta de Gobierno", contestó.