Niegan aguacateros pagar multa a Cofece

La multa de 40.7 millones de pesos impuesta por la Cofece a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) es ilegal y no será pagada, advirtió Miguel Flores, asesor jurídico de la Asociación.

El pasado 3 de mayo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso la multa porque la Asociación no presento un reporte anual al que se comprometió.

"Esa multa es ilegal es inconstitucional, es una multa que no tiene razón de ser, entonces, Apeam no va a pagar esa multa, lo que va a hacer es recurrir a los tribunales especializados para hacer valer sus derechos porque la Comisión está· equivocada, en este caso", detalló Flores.

Explicó que la Apeam se comprometió a entregar un reporte anual a la Cofece, para comunicar acerca de los pagos por su servicio de facturación y cobranza, los cuales hace llegar al Departamento de Agricultura, debido a la revisión que realiza de las huertas para exportación.

El objetivo del reporte era que la Cofece pudiera verificar que tanto los miembros de la Apeam como otros interesados en exportar, paguen la misma cuota por esos servicios de revisión y no existan preferencias por los primeros.

Sin embargo y pese a que la organización abrió una ventanilla para que los productores que no son miembros, pudieran acudir a hacer sus pagos, no hubo persona que asistiera, por lo que no se generó información.