Muere uno cada día en cruce México-EU

Cada día hay un inmigrante que pierde la vida y cientos más que se aventuran y desaparecen en el peligroso cruce fronterizo de Estados Unidos con México, según reveló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Dentro de las estadísticas mundiales que tenemos sobre las muertes de refugiados y migrantes, llegamos a una cifra en este momento de 317 muertos en la frontera de México con Estados Unidos, el último encontrado cerca de Reynosa", dijo a REFORMA Joel Millman, vocero de la OIM.

"La tasa de un muerto por día, me llama mucho la atención, esta consistencia es la que preocupa muchísimo, es algo increíble", observó.

El vocero recordó que el año pasado para estas fechas la cifra de muertes era similar, con 318 decesos de migrantes registrados en la misma zona.

"Es un promedio consistente, las tendencias no cambian, no importa quién esté en la Administración (de Estados Unidos) o cuál sea la política norteamericana, los migrantes siguen cayendo", afirmó Millman, quien subrayó que no se ha encontrado una política efectiva por parte de ambos países para frenar estas pérdidas.

Las cifras de la OIM son parte del Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP, por sus siglas en inglés) del Centro de Datos Global sobre Inmigrantes de la organización.

Entre 2000 y 2016, la Patrulla Fronteriza registró 6 mil 23 muertes de inmigrantes en el límite con EU.

El mayor número de muertes tiene lugar en Texas. Según cifras del Centro de Antropología Forense de la Universidad Estatal, solamente en el Condado de Brooks, desde enero de 2009 se han descubierto los cuerpos y los restos de 548 migrantes.

Estos cadáveres son sólo los reportados a las autoridades, pues, según la Universidad, es difícil conocer el número exacto de personas que han perdido la vida en la zona.