Mexicanos sólo se quejan por extorsión

En Jalisco cada año son más las personas que reciben una llamada de extorsión, pero cada vez son menos las denuncias.

Un ascenso meteórico han tenido las llamadas para quejarse por fraudes y extorsiones telefónicas ante el 089, pues en los ·últimos siete años se multiplicaron 12 veces, pero las denuncias formales no reflejan esta realidad.

De acuerdo con documentos en poder de MURAL, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registro de que hubo mil 880 reportes por esta actividad delictiva en 2010.

Para 2016, la cifra se dispar≤ a 24 mil 402 casos reportados ante las autoridades estatales, pero no ocurrió lo mismo con las denuncias, pues pasaron de 453 en todo 2010, a 347 en 2016.

De enero a septiembre de 2017 el acumulado es de 14 mil 423 llamadas al 089 para reportar fraudes y extorsiones telefónicas, pero en ese mismo lapso sólo se denunciaron 196 casos, apenas el 1.3 por ciento de los reportes.

La FGE reconoció que esta discrepancia se da debido a que las llamadas al 089 no se convierten en el inicio de una carpeta de investigación, pues al ser llamadas anónimas no pueden solicitar mayores datos al reportante, sólo pueden pedirle a la víctima que acuda a hacer su denuncia.

"Nosotros le damos una contención al usuario, o una orientación, les decimos: 'sabe qué, cuelgue inmediatamente', el 089 es algo preventivo y algo reactivo.

"Las denuncias que me llegan a mí, no necesariamente son las que les llegan a ellos (quienes investigan extorsiones), la gente ya lo hace y cuelga y ya no le interesa ir a la Fiscalía a levantar su denuncia, aunque fue víctima del delito, aunque se inició la llamada de extorsión, no necesariamente va a la Fiscalía", reconoció Salvador Medina Bonilla, director del Centro Integral de Comunicaciones.

Reiteró que invitan a los reportantes a hacer la denuncia, pero desconocen cuántos de ellos la realizan.

De acuerdo con Ignacio de la Cruz Tovar, académico de la UP, el crecimiento en estas llamadas se debe al descontrol que impera en los complejos penitenciarios, desde donde usualmente salen las llamadas.