Marchan mamás de desaparecidos en Xalapa

Madres de desaparecidos marcharon este miércoles en Xalapa, Veracruz, y exigieron la renuncia de Jorge Winckler como Fiscal General del Estado.

"En todo nos ha fallado", resumió Lucía Díaz, del Colectivo El Solecito de Veracruz, quien desde hace tres años busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz.

Durante la movilización, las activistas lamentaron la insensibilidad del fiscal para atender sus demandas, como la creación de un comité ciudadano que sea parte de las búsqueda de desaparecidos.

"Este problema grave que heredó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la nueva administración también se niega a atender", reprochó Díaz.

"Se nos ha dejado solas en esta lucha, la fiscalía no ha hecho su trabajo, nosotras hemos realizado la búsqueda de personas desaparecidas, que rebasan las 15 mil personas, no nos atiende, no nos escucha".

Sara González, otra integrante del Colectivo, indicó que la fiscalía estatal ha cancelado las citas programadas con madres de desaparecidos para la instalación de equipos de trabajo.

"Sólo con Winckler no nos ha atendido, si Él ha estado en las reuniones ha sido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, pero con Él solo no nos hemos reunido, no ha querido recibir a ningún colectivo.