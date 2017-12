Mantuve el barco a flote.- Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que cierra el 2017 contento, pues, consideró, mantuvo el barco a flote.

En entrevista, luego de encabezar la ceremonia por el aniversario de la muerte de José María Morelos y Pavón, el Mandatario aseguró que vendrá un 2018 de retos, pero cerrará con broche de oro su Gobierno.

"Contento y muy esperanzado de que venga un año 2018. Al final de cuentas concluye un año que fue mejor de lo que pintaba a inicios de año", dijo.

"Logramos mantener el barco a flote, bien, generando empleo, creciendo económicamente y ahora a enfrentar los retos del próximo año".

Al preguntarle si cree en la versión de que en el último año de un sexenio, el Presidente de la República no figura por la elección presidencial, Peña aseguró que él trabajará de manera intensa.

"El último año va a ser de mucho trabajo, muy intenso, muy apasionado y muy entregado para cerrar bien y cerrar con broche de oro", expresó.

"Espero que a México (en 2018) le depare un futuro muy exitoso, muy promisorio y de mucha esperanza para el futuro del País".

Al ser su última Navidad como Presidente, el mexiquense pasará esa fecha en Los Pinos.

"No sé, no me pregunte (si saldrá de vacaciones). Por ahí me voy a guardar. Aquí la voy a pasar, es mi última Navidad en Los Pinos y ahí la voy a pasar con la familia", dijo.

Agregó que es "altamente probable" que pase Año Nuevo en Acapulco, para no perder la tradición.