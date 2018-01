Los cinco estados de México que EEUU considera violentos como Siria y Afganistán

Para Estados Unidos, los viajeros que visiten los estados mexicanos de Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero se exponen a peligros equivalentes a los de zonas en guerra como Yemen, Somalia, Siria o Afganistán.

En un nuevo sistema de "recomendaciones de viaje" que sustituye a las anteriores "alertas", el Departamento de Estado exhortó el miércoles a los estadounidenses a no viajar a esas cinco regiones mexicanas, a las que clasificó como un riesgo de nivel cuatro, el más alto en la nueva modalidad.

Aunque Washington ya había incluido estos lugares en sus listas en ocasiones anteriores, es la primera vez en las que los califica como de mayor peligrosidad.

A México, como país, le otorgó una calificación de "categoría dos", con la que le recomiendan a sus ciudadanos "una mayor cautela".

El nuevo sistema de recomendaciones de viajes de EE.UU. que sustituye a las alertas de viaje, consta de cuatro categorías:

Nivel 1. Sugiere a los estadounidenses tomar "precauciones normales" de viaje.

Nivel 2. Recomienda tomar precauciones adicionales ya que "se debe considerar la existencia de mayores riesgos para la seguridad y la protección".

Nivel 3. Exhorta a reconsiderar el viaje por los "graves riesgos para la seguridad y protección".

Nivel 4. Llama no viajar por la alta probabilidad de riesgos para la vida. Figuran en esta clasificación Afganistán, Corea del Norte, Irak, Irán, Libia, Mali, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.

Según el aviso, los "delitos violentos, como homicidio, secuestro, robo y robo de automóviles están muy extendidos" en el país.

Llamativamente, levantó la prohibición para visitar otras zonas turísticas también marcadas por la violencia pero que constituyen destinos frecuentes del turismo estadounidense, como la Riviera Maya, Los Cabos y Cancún, que habían sido incluidas en las restricciones en agosto pasado.

Pese a esas recomendaciones, algunas aerolíneas estadounidenses siguieron considerando esos lugares turísticos como vuelos domésticos, por la gran cantidad de turistas que viajan a diario a ellos.

Reacciones

Las recomendaciones de viaje provocaron algunas airadas reacciones de las autoridades locales de esos estados.

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, calificó como "injusta" la alerta y consideró que había en ella una "falta de criterio".

"No es posible que se quite la alerta que tenían Los Cabos y Cancún. En Los Cabos han pasado cosas similares (a las que suceden en Guerrero) y se me hace totalmente injusta la determinación de los diplomáticos de Estados Unidos en México. Debe existir un suelo parejo para todos", afirmó.

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gonzalo Gómez Flores consideró que la medida fue unilateral y que tenía trasfondo político.

La Secretaría de Turismo de México, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguraba que las estadísticas delictivas y de violencia utilizada por el Departamento de Estado para la evaluación no estaban relacionadas con incidentes que afectaron directamente a los visitantes extranjeros.

Espiral de violencia

Aunque la autoridad estadounidense alertó de forma general sobre los cinco estados, también advirtió sobre peligros específicos en cada uno de ellos.

En el caso de Tamaulipas, indicó que los enfrentamientos con armas de fuego son generalizados y llamó la atención sobre la falta de seguridad en los viajes en autobuses públicos y privados, que pueden ser asaltados, según el comunicado.

De Colima consideró que "el crimen violento y la actividad de pandillas son generalizados", mientras de Guerrero, señaló que operan allí grupos armados que con frecuencia realizan bloqueos de carreteras y pueden usar la violencia hacia los viajeros.

Por eso, recomendaron también no viajar a la playa de Acapulco, ubicada en ese estado, que fue duramente mucho tiempo un glamoroso destino turístico.

En Michoacán alertaron también sobre la "larga historia" de actividades de carteles de drogas, al igual que en Sinaloa, la tierra donde opera la organización criminal que controlaba el Chapo Guzmán.

Según datos oficiales, 2017 fue el año más violento en México en varias décadas.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que hasta noviembre pasado se cometieron 23.101 homicidios violentos.

La cifra supera los cometidos en todo 2011, cuando se intensificó la guerra que declaró el expresidente Felipe Calderón a los carteles de la droga.

Esa vez el dato fue de 22.409 asesinatos. Fue, hasta ese momento, el período más violento de la historia reciente del país.