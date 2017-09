Llevarán escombro a 54 sitios

Los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México firmaron un convenio con las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para el correcto manejo de los residuos de construcción generados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

En el convenio se autorizan 54 sitios de disposición final de escombros, de los cuales 30 están en el Estado de México, 15 en Puebla y 9 en Morelos.

El Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, indicó que es responsabilidad de las entidades federativas garantizar que estos residuos, considerados especiales, sean llevados a estos sitios, en tanto que a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) le compete supervisar que no se dispongan para este fin las ·reas naturales protegidas.

Para poder llevar los residuos a los sitios de disposición final, las entidades pueden solicitar a la Sedatu apoyos parciales inmediatos (API) que proceden del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), y cuentan con 30 días para ejercerlos.

Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, destacó que el mecanismo ya fue utilizado por los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para la disposición de escombros del sismo del 7 de septiembre.

Tania Muller, Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, señaló que la entidad dispondrá· de 21 sitios instalados en el Estado de México para depositar el cascajo.

Informe que se puso en marcha un programa piloto para que los camiones recolectores de los residuos cuenten con sistema GPS para registrar donde se depositan.

De acuerdo con los Criterios para el Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición Generados por el sismo del 19 de septiembre, los sitios finales de disposición no se deben ubicar dentro de ·reas naturales protegidas, barrancas o zonas de recarga de acuíferos, entre otras.

Los sitios de disposición final, establecen, deberán ubicarse preferentemente en un rango no mayor de 25 kilómetros respecto al centro de la zona del desastre.