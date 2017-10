Limitan compensación por demora en vuelos

Las compensaciones por demoras imputables a las aerolíneas serán limitadas, pues las aerolíneas nacionales acotan la vigencia, uso y beneficio de Éstas, aseguran expertos.

Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobus darán a usuarios de vuelos afectados cupones de descuento no canjeables por dinero en efectivo y con vigencia no mayor a seis meses para próximos viajes, según sus políticas de compensaciones publicadas en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las retribuciones son bastante restrictivas cuando lo más fácil hubiera sido dar un bono electrónico de mayor vigencia y que el pasajero lo usara libremente en cualquier vuelo, dijo Carlos Martínez, director general de la organización Central Ciudadano y Consumidor.

Además, el 50 por ciento de los pasajeros no son viajeros frecuentes y los que sí, no van de manera regular al mismo lugar, salvo en algunos casos, dijo Fernando Gámez, especialista del sector.

A lo que se suma que no son bonos transferibles, lo que ayudaría para poderlos usar, añadieron.

Pese a ello, una vez emitidos, los cupones de Aeroméxico, tendrán vigencia de un mes, y serán aplicables para la misma ruta del vuelo retrasado que provocó la compensación.

Los de Volaris y VivaAerobus tendrán una duración de tres meses y no podrán usarse en temporadas altas ni puentes.

Interjet ofrecer· la mayor vigencia, de seis meses, aunque contada a partir de la fecha del vuelo que tuvo retraso. El descuento será para misma ruta y segmento y sujeto a disponibilidad en día elegido.