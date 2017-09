Libra Duarte delito electoral

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no pudo conseguir en extradición el permiso de Guatemala para juzgar en México a Javier Duarte por el delito de obstaculizar las tareas de funcionarios electorales.

El motivo es que Guatemala no tiene un delito equivalente al que se le imputa en México y por ello, pese a haber una orden de aprehensión, el ex Gobernador de Veracruz no ser· llevado ante los tribunales por este expediente.

"En virtud de que el tipo penal no era un tipo penal en la República de Guatemala, no se pudo conseguir la extradición, en virtud de que el tratado de extradición entre Guatemala y México obliga a que se trate del mismo tipo penal", dijo el Fiscal electoral Santiago Nieto.

"El delito de obstaculización a las tareas de los funcionarios electorales no es delito en Guatemala y eso nos ha impedido generar una acción legal posterior; sin embargo, los colaboradores del señor Javier Duarte, a los que les pudimos acreditar las conductas de peculado electoral y condicionamiento de programas sociales, se encuentran con autos de formal prisión y estamos esperando la sentencia condenatoria".