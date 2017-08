Laboran 30 horas seguidas policías tamaulipecos

Aunque su horario es de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, los policías estatales asignados a la zona sur de Tamaulipas están laborando hasta 30 horas continuas debido a la falta de personal y las vacaciones de verano.

El coordinador de la Policía Estatal en esta región, Alejandro Beaven Magaña, explicó que en Tampico y su zona metropolitana existen unos 210 policías que, además de cuidar los destinos turísticos, apoyan en la vigilancia de las colonias y el traslado de detenidos.

"Esto pasa porque en el momento en que están ya desmontando su turno en ocasiones son de nuevo requeridos en algún servicio y acuden a atenderlo para no distraer a quienes ya andan en recorrido", detalló.

Explicó que los policías han aceptado este aumento en el horario en su jornada de 5 a 6 horas más, que incluso no son pagadas.

"No trabajamos por horas extras, es necesario que nos apoyen más horas y el personal colabora, ya que saben de las necesidades que tenemos de personal y todos colaboran", apuntó.

Precisó que de los 210 elementos desplazados en la zona sur, que capta más de la mitad del turismo en el Estado, el 50 por ciento está· en Tampico, el 30 por ciento en Ciudad Madero y el 20 por ciento en Altamira.

"En su momento ellos podrán tomar esos días, aunque como todo trabajo hay periodos donde esto no es posible, tratamos de no excedernos, que no trabajen 12 horas más de su jornada", destacó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, actualmente la fuerza policiaca de la entidad esta· formada por 2 mil 900 policías, pero requieren hasta 11 mil elementos, por lo que la meta de contratación para este año es de mil 400 agentes.