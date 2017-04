Ironiza López Obrador con moche en bolsita

Andrés Manuel López Obrador acusó al Secretario de Gobernación, Miguel ¡ángel Osorio Chong, y al Gobernador de Veracruz, Miguel ¡ángel Yunes, de armar una trampa para implicarlo en un acto de corrupción mediante el video en el que una diputada local de Morena recibe 500 mil pesos para supuestamente entregárselos a Él.

En tono irónico, el dirigente de Morena consideró muy pequeña esa cantidad de dinero, pues, dijo, ambos funcionarios son dueños de propiedades millonarias en México y Estados Unidos.

"Me mandan esas mochadas pero no me llegan. ¡No manchen, es muy poco! ¿Cómo Yunes me va a mandar 500 mil pesos? Es muy poco de mochada, ¿no les parece?", preguntó a sus simpatizantes reunidos en la explanada de Ixtapaluca.

"Yunes tiene un depa de lujo en Nueva York, una casa que, no la tiene ni Obama, en Boca del Río. Cuando menos que me escriture su departamento de lujo de Nueva York. Chong tiene una mansión en las Lomas de Chapultepec. …se sí sería un buen moche. O que Peña me traspasara la Casa Blanca", agregó entre risas.

Acompañado por Delfina Gámez, abanderada de su partido a la gubernatura mexiquense, el tabasqueño saludo el punto de acuerdo aprobado ayer por la Cámara de Diputados para exigir a la PGR que lo investigue por presunta corrupción y hasta pidió ser llamado a comparecer.

Adelantó que pedir· que también comparezcan por hechos de corrupción el Presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Yunes y hasta el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

"Estoy totalmente de acuerdo, y voy a ir, porque voy a querer carearme con Peña, con Chong, con Calderón, con Yunes, con toda esa maleantada.