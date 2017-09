Involucran a Derbez en operación de lavado en México

Luis Ernesto Derbez, ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Vicente Fox y actual rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), esta· ligado con los abogados que sacaron los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins del País.

La millonaria Jenkins, que ahora opera desde Panamá· con otro nombre, tiene por lo menos 18 inmuebles en Puebla y Ciudad de México, los cuales necesitaban ser administrados desde el País.

Y ahí es donde entró la participación de Derbez.

En 2014, Jenkins donó todo su patrimonio a otra fundación que primero operó en Barbados y luego se extendió a Panamá·. Lo hizo con la ayuda de los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz y hasta usó un doble Registro Federal de Contribuyentes.

En mayo de 2015 Derbez formó con esos dos abogados, la empresa "Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales" según el folio 114301, del registro público de la propiedad en poder de REFORMA.

La finalidad de la empresa no es clara en los documentos oficiales, sin embargo, en entrevista, el propio Derbez aceptó que se dedica a administrar los bienes inmuebles que eran propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins y que ahora son parte de otra que opera fuera del País.

El rector negó cualquier relación con la forma en que salieron los recursos de Jenkins, originalmente destinados por su fundador a actividad filantrópicas en México y ahora parte de la riqueza familiar.

En presencia del abogado de la UDLAP, aceptó que se trata una empresa que formó, sin embargo, cuestionado sobre número de empleados y la dirección donde opera, dijo no recordar los datos.

"Los conocí (a Rincón Salas y González Muñoz) como parte de abogados de la Fundación. Yo no tengo nada que ver con la transferencia de recursos a Barbados. Solo tengo este negocio con estas dos personas, el cual da un servicio legal en México", defendió.

Enfatizó que desconoce los antecedentes de sus socios, aun cuando se le expuso que dichos abogados fueron los apoderados legales de la Fundación Jenkins cuando sacó los recursos del País.

"Yo no estoy involucrado, no tengo la menor idea.

"Yo entiendo que (la operación) es legal. No se llevan recursos de aquí, son de una institución de beneficencia que continuar· haciendo labores allá·, eso entiendo".

Confirma que la Jenkins don todos los inmuebles, como los del Colegio Americano y los institutos Alfa en Puebla, incluso, la torre de Reforma 180 en la Ciudad de MÈxicoo, donde se llevó a cabo la entrevista.

"Se llevó todo, menos el terreno donde esta· la UDLAP, debido a que año atrás fue donado en comodato. Eso nos salvó de este terremoto".

Cuestionado si se involucró en esta operación a petición de la familia, con la cual tiene amistad desde la década de los ochenta, Derbez defendió que su objetivo fue que los inmuebles quedaran bien administrados en México.

"No, no solo fue por amistad, sino porque estoy preocupado por administrar correctamente (esos inmuebles).

"No recurrieron al rector, no. Recurrieron a Luis Ernesto Derbez. No tiene nada que ver con la universidad", agregó.

Para Guillermo Jenkins de Landa, es muy cuestionable que siendo rector de una universidad, Derbez forme esta empresa con los abogados.