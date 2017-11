Inevitable, la revisión al TLC.- Salinas

Para el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, es indispensable e inevitable la modernización del Tratado de Libre Comercio que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.

En la presentación de su libro "Aliados y adversarios. TLCAN 1988-2017", Salinas de Gortari aseguró que México es la solución a los problemas que encara.

"Nosotros somos su solución, no su problema", alegó al lado de Herminio Blanco, jefe de la negociación del acuerdo

Tras deplorar que en Estados Unidos haya "más telarañas mentales que racionalidad", Salinas de Gortari aseguró que en México se ha defendido al tratado comercial no por la oposición a éste del Presidente Donald Trump, sino porque ha dado resultados

El ex Mandatario trajo a escena la figura del "innombrable" (Andrés Manuel López Obrador) para resaltar el hecho de que el mismo tabasqueño ya ha defendido el tratado entre Estados Unidos y México

"Dudo que sea sólo por la oposición de Trump", razonó. "Es indispensable e inevitable la modernización del Tratado", repuso

En entrevista, advirtió que si finalmente se cancela el acuerdo comercial, México perdería la posibilidad de relacionarse con sus vecinos con reglas

Que los americanos, dijo, acepten que la relación de ellos con México es justamente con reglas y "no con desplantes personales o caprichos".