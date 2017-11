Indagan a 10 por ingresos al penal del Altiplano

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó hoy del cargo a 10 actuarios de los juzgados de distrito en Toluca, como parte de una investigación en la que se sospecha que ingresaban sin justificación alguna al penal de alta seguridad del Altiplano.

Esta acción sin precedentes es la continuación de la indagatoria que a fines del mes pasado culminó con la inhabilitación por 20 años contra dos actuarios y un chofer del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de la capital mexiquense, acusados por el mismo tipo de actos.

"Lo anterior, al encontrar elementos que hacen presumir que incurrieron en abuso o ejercicio indebido de sus respectivos cargos, al ingresar sin justificación al Centro Federal de Readaptación Social número 1 'Altiplano', indicó el CJF en un comunicado.

"Los nombres de los 10 servidores públicos se mantienen bajo reserva preservando así el debido proceso y la presunción de inocencia".

Los actuarios permanecerán sin laborar por tiempo indefinido, hasta en tanto la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal concluya la investigación administrativa y determine si impone o no una sanción.

El órgano rector de los juzgados y tribunales federales señaló que la medida se inscribe "en las estrictas políticas de vigilancia y disciplina que ha implantado este cuerpo colegiado para prevenir conductas contrarias al interés público".

El 26 de octubre, REFORMA publicó que el Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por 20 años a las actuarias Ana Lilia y Mayumi Guadalupe Sánchez Torres, y al chofer Alejandro Coyote Colín, quienes laboraban en el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, cuyo ex titular Vicente Bermúdez Zacarías fue asesinado el 17 de octubre de 2016.

El castigo administrativo es parte de un procedimiento que inició el CJF luego de que Bermúdez presentara una queja en la que reportó que los ahora sancionados usaban el procedimiento de notificación para entrevistarse con criminales presos en los penales del Altiplano y Santiaguito.

Las actuarias fueron sancionadas por abstenerse de realizar de manera personal las notificaciones y no cuidar documentos e información a su cargo, facilitando al chofer su uso indebido y exponiendo la confidencialidad de los procesos.