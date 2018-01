Incomodó a EPN petición de fraude.- AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que al Presidente Enrique Peña Nieto le incomodó la supuesta petición que el empresario Claudio X. González Laporte le hizo para fraguar un fraude electoral.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia denunció desde ayer presuntos encuentros en Los Pinos entre Peña Nieto y un grupo de adversarios -incluido González Laporte- a fin de tramar un fraude para impedir su triunfo en los comicios.

López Obrador aseguró hoy que un amigo de Peña Nieto -de quien no reveló el nombre- le contó que el Presidente expresó un reclamo por la petición del empresario.

Conforme al relato del morenista, a Peña Nieto le pareció contradictorio que González Laporte le pidiera ayuda para cometer el fraude cuando un hijo del empresario, al parecer Claudio X. González Guajardo, ha acusado al Presidente de corrupción a través de una organización civil.

"(González Laporte) fue a entrevistar a Peña Nieto, fue a verlo a Los Pinos, y le pidió que se aplicara a fondo en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo del 2006, que era yo un peligro para México; este personaje fue el que actuó, entre otros, junto con Fox para cometer el fraude electoral, y miren en qué situación está el país. Pero lo que es chistoso es la contestación de Peña", narró a través de un video.

"Esto me lo transmitió un amigo de Peña; palabras más, palabras menos, Peña le dijo a su amigo: 'mira a éstos, me acusan de ratero' -- porque el hijo de Claudio X. González tiene una asociación, son de esas cosas kafkianas, tiene una asociación la familia González para combatir la corrupción--, dice Peña: 'vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia; me acusan de ratero, de corrupto, en su asociación, pero ahora quieren que yo me robe la elección presidencial'", añadió el tabasqueño.

En agosto de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó que Peña Nieto hizo un reclamo semejante, directamente a González Laporte, durante una reunión privada con empresarios ocurrida el 11 de mayo en Los Pinos.

Allí, de acuerdo con la publicación, el Presidente se quejó frente a los asistentes de que el hijo del empresario, Claudio X. González Guajardo, fuera tan crítico del Gobierno.

El NYT trajo a colación el nombre de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación, creada por González Guajardo, que ha revelado actos de corrupción en las contrataciones gubernamentales con empresas privadas.

En el video que publicó hoy, López Obrador acusó al grupo de González Laporte de conspirar contra la democracia, y le exigió respetar la voluntad de los electores.

"No cabe duda que son siniestros, y fíjense lo que son las cosas, coincido con Peña Nieto, es lamentable que estos personajes estén conspirando en contra de la democracia en nuestro País.

"Ojalá y cambien de modo de parecer, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que dejen que el pueblo de México elija libremente al próximo Presidente de la República; además, no lo van a poder evitar, vamos a ganar la Presidencia", afirmó.