Implican a Lozoya en red de Odebrecht

El ex director de Pemex Emilio Lozoya habría recibido en 2014 un soborno de 5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera.

Según un artículo de la revista semanal brasileña Veja, que cita una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el soborno le habría sido solicitado durante una reunión programada en noviembre de 2014 por Luis Weyll, director de Odebrecht México y con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.

Lozoya, que dirigió a Pemex desde fines de 2012 y hasta febrero de 2016, negó ayer tener relación alguna con los presuntos sobornos pagados por Odebrecht.

"No he solicitado ni he recibido dinero ilegal", respondió a Bloomberg al tiempo que negó haber participado en alguna "supuesta reunión" así como conocer al ejecutivo de Odebrecht