Habla Malala sobre mujeres y educación

Ante un auditorio lleno, la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai ofreció esta tarde una conferencia en el Tec de Monterrey.

La activista paquistaní habló sobre los derechos de las mujeres y los retos que enfrentan.

"Algunas mujeres, en algunas sociedades, no saben que tienen derechos, saben que son rechazadas, no saben que tienen el derecho a no ser discriminadas", dijo ante jóvenes y profesores.

"Hay que aceptar que hombres y mujeres son iguales, pero tenemos que aceptar que las mujeres son más poderosas".

Asimismo, destacó que la educación en un derecho humano básico.

"Cuando educas a un niño le das recursos, es como economía (...) lo ayudas a crecer, no todo es economía, pero ayudas a una comunidad a crecer", dijo.