Gastan jóvenes 295 mil en licenciatura

En promedio, los jóvenes mexicanos gastan 295 mil pesos en estudiar una licenciatura, inversión que puede pagarse desde en dos a los 594 meses, según la carrera.

Los datos forman parte del estudio "Compara Carreras", del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentado esta mañana, que contempló 142 universidades tanto públicas como privadas.

El investigador Pablo Clark señaló que en México hay actualmente 4.1 millones de estudiantes universitarios que, dijo, en promedio, tardarían con sus sueldos, 169 meses en pagar sus estudios en escuelas privadas y seis meses en escuelas públicas.

El costo, especificó, contempla desde colegiaturas, inscripciones, y gastos diarios, hasta los trámites para obtención del título profesional en una duración promedio de estudios de 4.4 años.

El sueldo promedio, informó, es de 16 mil 674 pesos.

De las 68 carreras investigadas, prosiguiÛ,15 están catalogadas como de excelente inversión entre la que destaca la química.

Detalló que en ésta, el salario promedio es de 33 mil 265 pesos mensuales, con el que los que estudiaron en escuelas públicas, tardarían dos meses en pagar dicha profesión y los de educación privada se llevarían 30 meses.

Con inversión buena están 18 carreras y de manera contraria, 32 están consideradas como inseguras.

Entre las de peor pronóstico mencionó a la filosofía con un salario promedio de 8 mil pesos, lo que llevaría a un alumno de escuela pública 20 meses en pagar su carrera y a uno de universidad privada 594 meses.

Al respecto Alexandra Zapata, Directora de Educación e Innovación Cívica, criticó dicha situación, y resaltó que en el sector educativo hay incapacidad y trabas que benefician a la industria de la educación, pero no a los alumnos.

"Si un joven con ese sueldo entregara su quincena completa para para pagar esa inversión, y no comiera, no paga renta, no tiene ningún otro gasto le tomaría décadas pagar esta inversión", dijo.

Señaló que las universidades no transparentan sus datos, lo que no abona a combatir un problema de desinformación en educación superior.

"¿Cómo podemos permitir que esto suceda, sin que los jóvenes estén conscientes de que esto va a pasar?, expresó.

El estudio, disponible en la web, hace la comparación de carreras en cuanto a costos y recuperación de inversión tanto en instituciones públicas como en privadas.

Ahí se enlista las carreras más rentables como química; física; estadística, finanzas, banca y seguros e ingeniería química.

Además de las de mayor riesgo de inversión como filosofía y Ética, lenguas extranjeras, diseño, bellas artes, y terapia y rehabilitación.

En tanto, Javier Molano, director general del IMCO consideró que la educación pública puede ser rentable si el estudiante elige de manera correcta e informada.

Resaltó que un licenciado gana en promedio 80 por ciento más que una persona que solo terminó el bachillerato, y reduce en 51 por ciento el riesgo de trabajar en la informalidad.

Agregó que 7 de 10 de los puestos más difíciles de cubrir se ofertan en la educación técnica, lo que representa una oportunidad para enfrentar la demanda de capital humano especializado.