Extranjeros no deben intervenir.- AMLO

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ningún gobierno extranjero debe intervenir en las elecciones presidenciales de este año.

Tras varias semanas de señalamientos de la supuesta injerencia de los Gobiernos ruso y venezolano, López Obrador dijo que la elección del próximo Presidente de la República compete únicamente a los mexicanos.

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT confió en que la próxima visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, no está relacionada con las elecciones.

"No tiene por que ser tema (de la agenda) porque éste es un asunto nuestro, no tienen por qué los gobiernos extranjeros inmiscuirse en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos", dijo tras un acto de precampaña en Chiapas.

"Nosotros no aceptamos ninguna injerencia, ni de Rusia ni de Estados Unidos, de ningún país, ni de Venezuela ni de Colombia, de ningún país", subrayó.

'Mexicanos ya no migrarán a EU'

López Obrador afirmó que bajo su gobierno ningún mexicano tendrá la necesidad de migrar a Estados Unidos en busca de oportunidades.

Sostuvo que, por ello, incluso la construcción del muro fronterizo de Donald Trump será innecesaria.

"Vamos a reactivar la economía y, sobre todo, vamos a reactivar el campo, yo considero que la fábrica más importante de México es el campo, y se tiene en el abandono", dijo.

Planteó que en su gobierno se sembrará en el sureste un millón de hectáreas y se generarán 400 mil empleos bien pagados.

"Va a haber trabajo y la gente ya no va a tener necesidad de emigrar. Por eso dije ayer y sostengo que Trump no va a lograr nada con las amenazas de que va a construir un muro, porque los mexicanos ya no van a ir a trabajar a Estados Unidos, van a trabajar en sus pueblos, donde nacieron, donde están sus familiares.

"Trump va a tener que cambiar su actitud, porque sin los trabajadores mexicanos no podrían crecer los estadounidenses", advirtió.

El morenista señaló, no obstante, que, si el Presidente estadounidense continúa con sus amagos respecto del muro, presentará una denuncia ante la ONU.

"Lo que no ha hecho Peña Nieto lo haremos nosotros", dijo.