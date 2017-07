Exige familia esclarecer desapariciones

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la familia Guzmán Cruz rechazó una solución amistosa con el Estado mexicano por la desaparición forzada de cinco miembros y pidió un informe de fondo que ayude a esclarecer la verdad sobre lo ocurrido.

Entre 1974 y 1976, cinco miembros de la familia Guzmán Cruz fueron detenidos, torturados y desaparecidos por la Brigada Blanca, órgano perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad.

"Nosotros insistimos que no es que no queramos una negociación, pero no vemos cómo se va a negociar. Para nosotros lo urgente no es la negociación; es la justicia, es la verdad", declaró Abdallón Guzmán Cruz ante la CIDH.

Mediante el informe de fondo, la víctima espera que el Estado mexicano se vea obligado a buscar a los responsables y evitar la repetición de los crímenes.

Guzmán Cruz dijo haber rechazado la propuesta de reparación integral del daño elaborada por el Gobierno mexicano, al considerar que no hay elementos para confiar en que se alcanzar· la justicia y verdad.

La familia también se negó a proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) sus muestras de ADN debido a la desconfianza que tienen de las instituciones mexicanas y ante lo que consideran una falta de seriedad en las investigaciones.

En su testimonio, Abdallón narró que, acusado de pertenecer a la guerrilla, fue detenido, torturado y amenazado con ser desaparecido y tirado al mar junto a su padre y hermanos.

También describió distintos actos de hostigamiento por parte de miembros del Ejército a lo largo de los años.

Durante la audiencia, Uriel Salas, director de casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuestionó a la víctima si el Estado mexicano ha reconocido ser responsable de la desaparición forzada de sus familiares.

Además, le informó que el Estado mexicano contempla una propuesta para alcanzar la verdad histórica de los hechos.