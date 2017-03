Es un borracho, usurpador y asesino, así responde exgobernador a acusaciones de Felipe Calderón

Tras calificarlo de “borracho”, “usurpador” y “asesino”, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira sostuvo que en 2006 el expresidente Felipe Calderón robó la presidencia al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

La declaración de Moreira se dio en respuesta a los señalamientos que hizo Calderón durante una visita a Saltillo para apoyar al candidato panista a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, donde aseguró que el priista “es tan malo, tan malo, que ya ni en el PRI lo quieren”.

Moreira aseguró que el expresidente es repudiado en su estado natal, Michoacán, al igual que su hermana Luisa María Calderón, Cocoa, quien perdió la gubernatura de esa entidad dos veces, primero en 2011 frente al priista Fausto Vallejo, y luego en 2015 con el perredista Silvano Aureoles.

“Cuando fue su hermana y yo fui presidente del partido (PRI) a nivel nacional, perdió también, íbamos en tercer lugar y perdió; ahora, en la última elección también perdió. Dice Calderón (…) ni en su partido lo quieren, pues a él no lo quieren ni en su tierra natal, ganas tiene de ir a su tierra natal; no es que no lo quieran, lo repudian”, sostuvo en un acto político.

Añadió: “Que no se haga tarugo, Calderón se robó la presidencia, se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006, y yo no firmé aquella carta obsequiosa, nadie de ustedes lo sabía, pero ahí está la carta, ahí está en los archivos, en la hemeroteca. Firmaron otros, yo nunca acepté que ese señor fuera el presidente”.

Y fue más allá al comparar al panista con Victoriano Huerta: “igual de borracho, igual de ratero, porque se robó la presidencia; igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”.