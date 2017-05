ENTREVISTA: 'Le temo más al gobierno que al narco'

Javier Valdez hacía periodismo en Sinaloa, cuna de un importante cártel criminal: "Donde yo vivo, todos los caminos conducen al narco. Lo que yo hago es escarbar alrededor", decía.

En octubre de 2016, publicó su libro Narcoperiodismo (Aguilar, 2016), motivado por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa: "En realidad así estamos muchos de nosotros, pero no nos damos cuenta. Eso me ubicó en la fragilidad, me quebró, personal y profesionalmente...", dijo en aquella ocasión, en una entrevista que reproducimos a continuación:

Después de un año de investigación, Javier Valdez concluyó que la principal amenaza para el periodismo mexicano no es el narcotráfico, sino la clase política.

"El narcotráfico esta· porque no hay gobierno", explicó, "el principal problema que tenemos para el ejercicio periodístico es la autoridad. Es una clase política hija del narcotráfico, intolerante, peligrosa, poderosa, coludida con la delincuencia organizada, con criminales de toda Índole.

"Si el narco tiene este poderío, es porque el gobierno lo ha permitido: o porque esta· sometido, porque no esta· o porque es cómplice", añadió.

Los informes de Artículo 19 lo confirman: la mayor parte de agresiones a la prensa en 2015 (41.5 por ciento) provinieron de funcionarios públicos.

A esos ataques, apuntó el sinaloense, se suma la impunidad en los delitos cometidos por otros actores, debido a la negligencia de autoridades.

Por lo tanto, Valdez ve más probable que una agresión en su contra sea gubernamental.

"Le tengo más miedo, y es más fácil, que el gobierno haga algo en contra de nosotros, del periodismo que hacemos, a que lo haga el narco. Tengo la 'fortuna' de estar en una región en la que solo es un cártel el que domina: el Cártel del Sinaloa", explicó.

"No es una región en pugna. Igual son asesinos, son unos hijos de puta, pero no estoy entre dos o tres organizaciones criminales. Los narcos son de ahí. Les interesa que haya cierta paz, que no se les caliente la plaza. Sería muy complicado para ellos, en ese sentido, matar a un político, un activista o un periodista. Me preocupa más cómo responda el gobierno a cómo responda el narco. El gobierno ha sido más torpe en ese aspecto, reacciona de manera más violenta".

En su libro, Javier Valdez documentó distintos casos de agresiones físicas a periodistas, pero también las condiciones del ejercicio de ese oficio en el país, no siempre evidentes para los consumidores.

"La gente puede pensar que el principal contaminante es el narco. Es uno de ellos, quizá· predominante, junto con el gobierno, homicida y abusivo. Pero también existe cómo te presionan en los medios para que lleves muchas notas, y no reflexiones, no hagas crónicas, no investigues, no propongas, eso me parece asfixiante. Las condiciones de trabajo, los salarios, las persecuciones.

"Ojal· que la gente vea con claridad al periodismo en México, que lo asuma como un aliado, como un trabajo de carácter toral frente a la democracia que se nos niega, la corrupción, tantos problemas...", concluyó.