Embargan a líder del PRD por adeudo millonario

Un juez ordenó el embargo de una propiedad de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, y de dos familiares, por una deuda de por lo menos 12 millones de pesos más intereses moratorios.

El Juzgado 14 de lo Civil resolvió el pasado 26 de diciembre que la perredista, así como su hermana María Laura y su madre, Esperanza Magdaleno, tienen que pagar la deuda que contrajeron mediante tres pagarés firmados en mayo de 2015 con Antonio Abad García Martínez.

Los pagarés vencieron en mayo, junio y julio de 2016 y contemplaban pago de intereses moratorios de 120 por ciento anual, según el expediente 390/2016 obtenido por Grupo REFORMA.

El juez Guillermo Campos calificó esta· tasa de interés como "notoriamente" usurario y la dejó en 43.8 por ciento anual, lo que implica ya una deuda total de más de 16 millones de pesos.

Las Barrales fueron requeridas de pago, emplazadas y embargadas el 7 de septiembre de 2016, pero no contestaron la demanda, no comparecieron a rendir declaración y no apelaron la sentencia, que se convirtió en ejecutoria el pasado 10 de enero.