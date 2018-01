Elogia Meade economía... ¡en Querétaro!

A más de dos años de que el PAN tomó el control del Gobierno de Querétaro, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, elogió los resultados de la política económica en la entidad, que ha generado la atracción de inversiones.

Reunido con militantes priistas, el ex Secretario de Hacienda consideró que el cuidado de las finanzas públicas ha distinguido a la entidad queretana, hoy gobernada por el ex senador del PAN, Francisco Domínguez.

"A Querétaro le va bien porque ha sabido ser responsable, a Querétaro le va bien porque ha acreditado que en la responsabilidad está la confianza y que la confianza trae inversiones y que las inversiones generan empleo", expresó.

"La confianza la ganamos con seriedad, la ganamos con buen cuidado de las finanzas públicas, eso es lo que ha distinguido a Querétaro".

Luego de elogiar la conducción del estado, el abanderado del PRI se lanzó contra el también queretano Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC.

Aunque no lo mencionó por su nombre ni se refirió de manera textual a la propuesta del frente opositor para pagar una "renta básica universal" a todos los ciudadanos, Meade advirtió que ese tipo de propuestas traicionan principios e ideales.

"Desde Querétaro decimos no a la traición, a la traición en política y a la traición en ideas. Cuando vemos a un político de Querétaro que sale para decir que la forma de ganar es regalar el dinero que no es de él, regalar dinero de las finanzas públicas, regalar dinero para todos, a quien lo necesita y a quien no lo necesita", dijo.

"No reconocemos en esa traición de ideales a alguien por quien queramos votar, a quien traiciona los ideales, desde Querétaro, ¿cómo le decimos? ¡Fuera! A quien traiciona en la política, ¡fuera!".