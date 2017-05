Destaca Peña infraestructura para mamás

Este Gobierno se ha dedicado a cuidar a las madres y a velar por sus derechos, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, aseguró, se han construido desde estancias infantiles hasta centros de justicia para ellas.

"Este Gobierno ha dedicado esfuerzos, sumados a los que se han hecho en el pasado, pero que hemos puesto nuestro especial acento en hacer obras muy dedicadas, cuidar a las mamás y a las mujeres de nuestro País", dijo.

Entre las obras para el sector enumeró las escuelas de tiempo completo, guarderías y hospitales.

"En pocas palabras, son varias las acciones que están muy dedicadas a cuidar y velar por los derechos de las mujeres y, en consecuencia, de muchas de ellas que son madres.

"Esa es la tarea que este Gobierno se ha propuesto y que hemos podido concretar. No es retorica, no son discursos, no son buenos propósitos, son realidades", apuntó.

El Presidente supervisó los trabajos del Hospital Materno Infantil, en el que se invirtieron 206 millones de pesos, y contar· con ·rea de servicios de hospitalización, dos quirófanos, cuatro salas de expulsión, zonas de especialidades.

El nosocomio entrar· en operaciones en tres meses.