Destaca en EEUU robot de mexicanos

Cada vez que perdían una de las pruebas con su robot "Slimer", los chicos de la Prepa Tec Eugenio Garza Sada cantaban el "Cielito Lindo" para recobrar entusiasmo y trabajar por la siguiente etapa en el regional de robótica de Arkansas.

La sorpresa para ellos fue que los otros equipos, todos de diferentes ciudades de Estados Unidos, y parte del público del Barton Coliseum en Little Rock, trataban de corear el tradicional canto mexicano.

"Se oía el coro con todos los demás americanos, también cantando esa canción. Lo que podían, la cantaban con nosotros", recuerda Francisco Guerra, entrenador de los "Botbusters", el equipo regio que logró salir adelante y quedar entre los finalistas..

"Fue algo que nos asombró. Era bonito el sentimiento de 'estamos con ustedes y sabemos sus canciones'"

Algunos con porras, otros operando a "Slimer", los 30 chicos del club de robótica de la Prepa Tec participaron del 9 al 12 de marzo en el torneo organizado por FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Tras seis partidos perdidos, nueve ganados y uno empatado, los estudiantes de diferentes semestres lograron su objetivo: el pase al mundial de Houston, que ser· en abril.

Los chicos enfrentaban algunas desventajas: estaban fuera de su País, eran el único equipo extranjero participante y competían con robots con mayor infraestructura. Todo esto en medio de un ambiente político binacional que no es el mejor en estos momentos.

Y aunque esto ˙último no influyó en el ánimo de los chicos, el discurso antimexicano que ha sonado en los ˙últimos meses, promovido por el Presidente Donald Trump, fue en algún momento motivo de preocupación para algunos padres, cuenta el entrenador.