'Desnuda' el 'Face' presunto ladrón

A través de redes sociales, ciudadanos exhibieron a un sujeto señalado por entrar a robar a un negocio de Avenida Chapultepec e incluso el perfil del hombre en Facebook fue utilizado para enviar un mensaje.

"Me acaban de golpear en la Colonia Americana por rata, voy a salir en todo Internet, me encueraron y los que no me crean visítenme, esto lo está escribiendo la persona que me torció robando", decía el texto que posteriormente fue borrado.

En una primera publicación se difundió una imagen del hombre sometido, otra en la que se apreciaba semidesnudo y una más con la fotografía de su perfil en Facebook.

Los usuarios de la plataforma hicieron comentarios de repudio.

Según el texto que acompañaba las imágenes, los hechos ocurrieron el domingo en un establecimiento de Chapultepec, entre La Paz y Libertad, zona en la que se mantiene un operativo por parte de la Comisaría tapatía.

En la publicación se sostiene que la Policía no llegó y después de 40 minutos soltaron al sujeto. MURAL buscó a personas relacionadas con la difusión del caso, pero declinaron a hacer comentarios.

Por su parte, la Comisaría de Guadalajara expuso que a las 7:26 horas recibieron el reporte de una persona retenida en un bar, quien presuntamente había ingresado para robar.

Oficiales de la unidad G-1104 acudieron, pero trabajadores del negocio les dijeron que el sujeto se había evadido, sostuvo la corporación.

Ante la propuesta de iniciar la carpeta de investigación, el personal del bar dijo que acudiría directamente a la Fiscalía estatal y no dio información precisa de las afectaciones, agregó la Policía.