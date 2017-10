Desgarran óleo de la Virgen en Tampico

Un óleo de 86 años de antigüedad de la Virgen de Guadalupe, y que es copia idéntica al que existe en la Basílica de la Ciudad de México, fue vandalizado en la Catedral de Tampico por una mujer que padece de sus facultades mentales.

"Desafortunadamente, una persona enfermita que dicen que en otra ocasión había intentado hacerlo (dañar el cuadro), pero no lo logró, se subió en un banquito. Es muy lamentable", dijo el Padre Julián Muñoz Heredia, experto en arte sacro, en rueda de prensa en las instalaciones de la Diócesis de Tampico.

"Hay gente que envenena a este tipo de personas y les hace creer que la Virgen es una cosa diabólica. Sabrá· Dios qué hay en la mente de esa pobre gente enfermiza. Es como si dijéramos la Bandera mexicana y que venga un loco y la despedace".

Al terminar la misa matutina en Catedral, la mujer de más de 40 años subió a un banco y con un marro desgarró la pintura firmada por Carrasco y adquirida por el Cuarto Centenario de la Aparición de la Virgen de Guadalupe.

La mujer, identificada como Claudia y que esta· ligada con otras agresiones a la figura de esta Virgen, fue detenida de forma preventiva y trasladada a la Policía Estatal de Tampico, aunque la Diócesis no ha definido si interpondrá· una denuncia.

"Los feligreses que estaban ahí presentes trataron de detenerla para que no le siguiera haciendo daño a la imagen", apuntó el Sacerdote Enrique Fernández, secretario de la Diócesis.

Muñoz dijo que podría pedirse apoyo a personal del Vaticano para la restauración de la obra, pero desconocen el costo.

"Es un Óleo valiosísimo, una copia auténtica de la imagen de la Virgen que tenemos en la Catedral y es un tesoro para nosotros de la Catedral, es una copia fidedigna", expresó.

La Catedral de Tampico, agregó Muñoz, tiene objetos valiosos como es el caso del Órgano, el altar y el camino a éste que tiene mosaicos de cruz gamada que, erróneamente, algunos consideran que se trata del símbolo nazi.