Descalifica 'El Bronco' a fuentes del NYT sobre el aumento de violencia

El Gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez, "El Bronco", descalificó el reportaje del periódico The New York Times, el cual advirtió retrocesos en materia de seguridad en Nuevo León.

En entrevista, "El Bronco" afirmó que la fuente principal del reportaje es de Jorge Tello, asesor de seguridad, quien fue empleado del ex Gobernador priista Rodrigo Medina.

"Es una nota que hace el New York Times con base en una entrevista de Tello, que fue un empleado del Gobierno de Nuevo León en los tiempos de Rodrigo Medina. Le hubieran preguntado cuánta lana se robó Tello en el tema de seguridad, y no le preguntaron".

"Entonces Tello, que es un empleado, y fue un empleado del Gobierno de Rodrigo Medina, ese es el que está diciendo la nota".

En su reportaje, el periódico neoyorkino señaló que los avances en seguridad promovidos por la iniciativa privada a partir de 2010, fueron "destruidos" con la llegada de Jaime Rodríguez, quien colocó a amigos en puestos clave de seguridad.

En un principio, Rodríguez argumentó que el reportaje no fue del periódico estadounidense, sino una nota "inflada" de Grupo Reforma.

"No es el periódico New York Times, es el periódico EL NORTE. Hizo referencia (al New York Times) en un pedacito, y lo que hizo fue poner un encabezado grandote, lo que siempre hacen los periódicos, cabecean la nota, y luego lees la nota y no dice eso", dijo.