Dejan lluvias y sismos a 7 millones sin agua

Al menos 800 millones de pesos costar· la reparación o sustitución de la infraestructura hidráulica dañada por cinco fenómenos naturales que se registraron en septiembre y que dejaron sin suministro de agua a 7 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez, informó que los ciclones "Lidia", "Katia" y "Max", así como los sismos magnitud 8.2 y 7.1, afectaron a 869 obras hidráulicas en nueve entidades.

En la Ciudad de México y el Estado de México, indicó, el sismo del 19 de septiembre dañó tres de los ocho sistemas que entregan agua en bloque.

"Estos fenómenos en conjunto han afectado a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos en el suministro de agua potable. Estos habitantes se encuentran en 9 entidades: Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México", dijo.

"La mayor cantidad (de afectados) esta· entre Puebla y Guerrero. Hay que decirlo, en Guerrero la afectación no fue por sismo, sino por el huracán Max, que no hemos podido restablecer los servicios porque la corriente de los ríos no ha bajado".

En San Marcos, Guerrero, ejemplificó, la reparación de la tubería podrá tomar entre 10 y 15 días más.

En Morelos se reportó la caída de tanques elevados a causa del sismo del 19 de septiembre, por lo que la infraestructura dañada tendrá· que ser fortalecida o reemplazada por completo.

Ramírez explicó que, en dicha entidad, conectaron los pozos directamente a la red, pero necesitan colocar un regulador para evitar un colapso de la red.

En el Acueducto Mixquic-Tláhuac, que conforman dos sistemas que abastecen a la Ciudad de México y el Estado de México, explicó, se registraron 26 colapsos en 22 kilómetros, lo que afectó a 700 mil habitantes.

"Aquí se sustituyeron por completo 192 metros de tubería; cada tubo con un peso de 7 toneladas y un dímetro de 1.2 metros", expuso.

El funcionario aseguró que ya terminó la rehabilitación de las redes primarias, aunque la contingencia continuar· hasta que se normalice el suministro en todas las zonas afectadas.

"Se han restablecido los servicios de agua potable en 94 por ciento de las zonas afectadas; esto significa que, en este plazo, hemos logrado rehabilitar, reparar y sustituir infraestructura hidráulica de 700 obras dañadas tan solo por los sismos", sostuvo.

El país aún no supera la Época de ciclones: en el Golfo de México y el Pacífico se esperan al menos otros dos ciclones, respectivamente.

Tan sólo esta semana, México sufrió las consecuencias de la tormenta tropical "Ramón", que se disipó ayer, y de la tormenta "Nate", la cual impactará este fin de semana con una fuerza menor, anticipó Ramírez.