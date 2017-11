Defienden combate a embarazo adolescente

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó las políticas gubernamentales para combatir el embarazo adolescente en el País, pese a que la estrategia nacional en esa materia no ha logrado frenar ese fenómeno.

"Hay más de mil nacimientos de bebés, mil nacimientos diarios de las edades que les he dicho, de 10 a 19 años. Y entonces lo único que se genera con ello, es que por falta de información, por falta de políticas públicas que se vieron antes, y que ahora estamos erradicando", aseveró.

"Porque ahora sí hay políticas públicas para informarles bien, desde los municipios, desde el estado y desde la Federación, podemos prevenir este tipo de circunstancias. Lo que no está· planeado, lo que no está· deseado, seguramente no va a ser para bien de todas y todos ustedes".

REFORMA publicó el 25 de octubre que a pesar de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), que arrancó en 2015, el número de embarazos de ese tipo creció 10 por ciento entre 2014 y 2016, al pasar de 364 mil 597 a 395 mil 597 en dicho periodo.

Aunque la estrategia federal busca disminuir el problema, México mantiene la tasa más alta de fecundidad adolescente entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Uno de cada 6 embarazos en este País, casi el 20 por ciento de los embarazos, son con jóvenes menores de 19 años, de entre 10 y 19 años. Y yo les aseguro que () estas imágenes que parecen ser bellas y lo son, en muchas de las ocasiones son por falta de información.

"No queremos ver a una niña cuidando a otra niña. No queremos ver a una joven o a un par de jóvenes, a una joven, a una mujer y a un hombre, frustrar su vida, sus sueños, sus posibilidades de Éxito, por algo que no planearon, por lo que no se informaron", mencionó Osorio Chong.

Al encabezar un evento en Guadalupe, Zacatecas, el Secretario refrendó el compromiso del País para el año 2030 de erradicar el embarazo en niñas de entre 10 y 15 años, así como disminuirlo hasta en un 50 por ciento entre las mujeres de 15 a 19 años.

"Tenemos que trabajar mucho en ello, ustedes (estudiantes) tienen que poner su parte, porque además si no están informados puede no embarazarse una joven, puede no embarazarse, pero por no cuidarse, pueden tener enfermedades que van a lamentar toda su vida, toda su vida.

"Por eso es tan importante que ustedes, todas y todos, estén debidamente informados. Por eso es que en el sistema de educación de este País, cada vez a más corta edad, se les informa completamente del tema sexual, pero aquí es muy importante que ustedes participen", expresó.