Dan ultimátum para abrir convenio con Kia

Por incumplir con la instrucción que se le dio y no entregar los anexos del convenio que firmó con la armadora coreana Kia, la Secretaría de Economía estatal recibió un apercibimiento de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI), que le fijó un plazo de tres días para abrir esos datos.

Gloria Treviño, Diputada local del PRI, dijo que la CTAI le notificó la tarde del lunes esa determinación, y aseguró que el plazo para que se entreguen los anexos empezó a correr ayer

"Es para el viernes que debemos tener esta información en una forma completa", señaló.

La decisión fue ante un recurso de inconformidad que Treviño promovió por la entrega parcial del contenido del convenio por parte de la dependencia que encabeza Fernando Turner.

La CTAI revocó el 23 de noviembre la reserva del nuevo convenio con Kia y ordenó su apertura, pero la notificación de esa resolución se realizó el 5 de diciembre, ya que el comisionado Juan de Dios Villarreal -que el 8 de enero renunció al cargo- no la había firmado.

A partir de la notificación, la Secretaría de Economía tenía tres días para abrir totalmente el contenido del convenio, pero no entregó los anexos.

Debido a eso, Treviño se inconformó el 14 de diciembre ante la CTAI, lo que derivó en el nuevo emplazamiento.

"Nos hemos inconformado debido a que no se nos entregaron los anexos del convenio, que nosotros decimos que es la letra chiquita, para que podamos hacer el comparativo entre este contrato que firmó este Gobierno con el que había firmado el anterior, pues no se ha visto el ahorro de más de 700 millones de pesos que dijeron", añadió.

Si la dependencia estatal no entrega los anexos, afirmó Treviño, será multada con 60 mil pesos e, incluso, hasta podría darse un arresto administrativo.