Dan 'contrainforme' padres de los 43 de Ayotzinapa

Padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron los resultados de los cinco años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, corrupción, aplicación de justicia y combate a la pobreza.

Un grupo de padres de los estudiantes viajó desde Guerrero para participar en una manifestación convocada a las afueras de la Cámara de Diputados, donde, a título del Presidente, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hará· entrega del Quinto Informe de Gobierno.

Frente al recinto legislativo, en plena calle, fue instalado un templete con equipo de sonido en el que representantes de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles hicieron posicionamientos contra las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto.

Policías federales con equipo anti motín fueron desplegados al interior de San Lázaro, mientras que afuera montaron guardia granaderos de la Policía capitalina.

Desde el templete, ante cientos de personas movilizadas, los padres de los normalistas, sosteniendo los retratos de sus hijos, reclamaron solidaridad y pidieron no olvidar el crimen de Iguala, a tres semanas de que se cumplan tres años.

"Venimos a contradecir el Informe de Gobierno que hoy supuestamente va a dar Enrique Peña Nieto", declaró en entrevista María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindez Guerrero.

"Aquí se entera toda la ciudadanía del Informe que está· dando Él, pero aquí estamos los que no estamos de acuerdo en lo que está· diciendo, principalmente en la seguridad, en que la gente pobre está· siendo pisoteada, y es algo que le debemos informar a la sociedad".

Señaló las desapariciones, muertes y la falta de seguridad.

"El Gobierno está· peor en todas las matanzas, las desapariciones que ha hecho. Principalmente, a la gente pobre la ha pisoteado, siempre quiere que nosotros estemos más pobres y ellos más ricos. Pero en la seguridad está· horriblemente reprobado, incluyendo la desaparición de nuestros jóvenes, esa es la inseguridad, porque desde un principio esto no debió haber sido permitido, porque hay un mando aquí que da las órdenes, y aquí la cabeza es Peña Nieto", asentó.

Guerrero Vázquez consideró que la procuración de justicia ha dado un retroceso en este sexenio. Ejemplificó que el caso Ayotzinapa aún no está· resuelto, que los responsables están libres y gente inocente está· en prisión.

"La justicia no existe en México, está· totalmente corrompida", resumió.

Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, señaló que el Gobierno de Peña Nieto no ha cumplido con el mandato constitucional de dar seguridad a los ciudadanos.

"¿Por qué presentará el señor Peña, dice, los avances de cómo está· México, ocultando toda la realidad que estamos viviendo nosotros los mexicanos? él dice las realidades que están en su mente, supongo, porque, realmente, el México que estamos viviendo es muy diferente, hay demasiados desaparecidos, asesinados día a día, entonces, ¿qué Informe va a presentar, qué avances?", cuestionó.

"Nosotros, como padres, es lo que no entendemos; nuestros hijos llevan 35 meses desaparecidos, aún no nos ha dado respuesta, lo único que nos ha dicho son mentiras, ¿Qué avances? ¡Eso es lo que queremos nosotros!, queremos saber dónde están nuestros hijos y no hay respuestas para eso".

Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, criticó la corrupción de funcionarios públicos y acusó al Gobierno federal de encubrir a los implicados en el crimen, a fin de asegurarles la impunidad.

"Hay muchos funcionarios de Gobierno que están implicados en la desaparición de nuestros hijos, es por eso que no dicen la verdad, por más que traten de buscar y echarle la culpa a gente que no concuerda ni con las investigaciones, a nosotros no nos queda de otra que seguirles exigiendo", dijo.

"Desgraciadamente ya se va a ir el Presidente, pero nosotros vamos a hacer lo posible por que se sepa la verdad antes de que salga, no nos vamos a quedar así. él se topó con gente que somos humildes y pobres, pero no somos tan ignorantes, porque nos damos cuenta que el Gobierno fue el que se llevó a nuestros hijos".

Las madres de los normalistas advirtieron que el grupo acordó buscar que Peña Nieto sea juzgado ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad una vez que concluya su sexenio y pierda el fuero.

"Debe ser juzgado, tiene que pagar por lo que hizo, porque la desaparición fue un crimen de Estado, y nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, vamos a luchar hasta el ˙último día de nuestra vida, debe ser juzgado, hay organismos internacionales que pueden juzgarlo, y es a lo que vamos nosotros como padres, que vaya a la cárcel, que pague", dijo Guerrero Vázquez.

"La buena noticia sería que lo juzgaran, que se investigara y que pagara por los crímenes que ha cometido, por todos los que ha hecho: por los de Atenco, por los desaparecidos, por los asesinados, por tanta muerte que ha habido. Debe de ser juzgado. Ellos tienen la obligación de proteger al pueblo y no lo han hecho", agregó por su parte Legideño Vargas.

Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, adelantó que organizarán una jornada de lucha en todo el País del 15 al 26 de septiembre, día en que se cumplen 3 años de la desaparición de los normalistas.

"El informe que va a dar (Peña Nieto) no es de verdad. En este caso, sobre los 43 estudiantes, no ha hecho nada. Nosotros los padres de familia estamos indignados de que no nos ha dado solución. Para nosotros no hay Informe", afirmó.