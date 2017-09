Custodia EU a víctimas de tragedia en tráiler

De las 39 personas que fueron abandonadas en el interior de la caja de un tráiler en Texas, en julio pasado, 35 eran de nacionalidad mexicana.

En tanto, 22 de ellos se encuentran en custodia de las autoridades de Estados Unidos en calidad de "testigos de cargo" y se evalúa la posibilidad de que las víctimas obtengan un beneficio migratorio.

Así lo informó la Cancillería al Congreso de la Unión en respuesta a un exhorto del Legislativo que incluía la presentación de un informe sobre la situación de los connacionales tras la tragedia ocurrida el 22 de julio.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria, la dependencia federal indicó que de las 10 personas fallecidas, 8 eran mexicanos, además 29 fueron hospitalizadas.

"Se esta· trabajando en coordinación con Immigration and Customs Enforcement para coordinar la repatriación de las personas que no sean elegibles para la obtención de una visa tipo U para víctimas de delitos", expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tres menores de edad, señaló, se encuentran en albergues administrados por The Office of Reffuge and Resettlement, uno más esta· hospitalizado y otro fue puesto al cuidado de sus familiares en Estados Unidos.

A través del Consulado General en San Antonio, dijo, se solicitó a las autoridades de Estados Unidos una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y colabora con ellos en los procesos legales resultado de las mismas.