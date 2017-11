Cuestiona Wikipolítica regulación de redes

Los intentos de regular el uso de redes sociales afecta más a independientes que a quienes realizan malas prácticas, cuestionó el aspirante a la candidatura independiente por la diputación del distrito 10 y miembro de Wikipolítica, Rodrigo Cerda Cornejo.

"El problema de la impunidad en México respecto al rebase del tope de campañas y de la comunicación política tiene que ver con la falta de justicia, con el castigo a quienes hacen mal uso de la comunicación y no tiene que ver con que a mí me prohíban el uso de Twitter", afirmó durante una conferencia impartida en la Univa sobre la comunicación política.

De acuerdo con Cerda Cornejo, gran parte de la batalla electoral se realizará por redes sociales. Si bien admitió que la regulación de la propaganda en estas plataformas es necesaria, también expuso que la fiscalización de los gastos en estas plataformas complica las labores de los equipos que acompañan a los candidatos independientes.

"¿Sabes lo difícil que es fiscalizar el uso de Facebook, que ahora ya se está fiscalizando? Es una pesadilla porque Facebook no da facturas, porque Facebook paga impuestos en Irlanda y aún así lo están haciendo", explicó.

Cerda, quien formó parte del equipo de Kumamoto durante la campaña de 2015, cuestionó que las reglas en torno al uso de redes sociales afecten a quienes pueden pagar espacios publicitarios en otros medios de comunicación.

"Yo me pregunto si esa regulación de Facebook le importará a quienes pueden pagar publicidad desde páginas no oficiales, si realmente evitará que alguien se salte el caminito y tengamos que poner una nueva regla", mencionó.

La fiscalización de todos los gastos de campaña, incluyendo la producción y difusión de publicidad por redes sociales como Facebook y Twitter es una de las condiciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a los candidatos independientes para el proceso de 2018.