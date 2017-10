Cuestiona Cevallos permisividad de PGR

El panista Diego Fernández de Cevallos afirmó que sí hay elementos que pueden conducir a la remoción de Santiago Nieto a la Fiscala electoral, pero al mismo tiempo advirtió que la PGR con frecuencia filtra información y nadie replica y no hay consecuencias.

"Hay elementos que te pueden conducir, con alto grado de certeza, de que sí procede la remoción, porque de lo que se ha dado a conocer, hubo informaciones públicas, en algún aspecto faltando a la verdad, sobre asuntos que en términos de ley exigían secrecía", argumentó en entrevista.

"Sin embargo, la otra cara de la moneda no se puede ocultar: la Procuraduría General de la República constantemente da informaciones de expedientes, de carpetas de investigación, sobre constancias de autos, de esos propios expedientes, informaciones que por ley deben mantenerse en secrecía, y nadie replica, o no sucede nada", alegó.

Nieto Castillo fue cesado la semana pasada como Fiscal tras denunciar en REFORMA presiones del ex titular de Pemex Emilio Lozoya por caso PRI-Odebrecht.

En alusión a Santiago Nieto, Fernández de Cevallos recordó que "tenía bajo su responsabilidad expedientes de alta trascendencia para la vida de México, y por lo menos se genera una sospecha fundada o un cuestionamiento válido, y por que ahora sí, y nunca antes no".

-Entonces, Santiago Nieto ┐debe ser restituido?

-Debe analizarse bajo todos los aspectos en términos de ley, de razón y de justicia. No puedo adelantar una opinión definitoria porque no me corresponde y porque no tengo todos los elementos con el detalle y con la claridad que debería para dar una opinión fundada. Doy un punto de vista que toca los dos aspectos. La parte estrictamente formal, que a mi modo de ver está acreditada, y la parte de fondo: por qué ahora sí y nunca antes no.