Critican operativo federal en CDMX

Dos ex Jefes de Gobierno de la Ciudad de México señalaron al Gobierno federal por actuar unilateralmente en el operativo en el que ayer fueron abatidos Felipe de Jesús Prez Luna, "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac, y siete presuntos operadores.

Cuauhtémoc Cárdenas, quien gobernó la CDMX de 1997 a 1999, advirtió que el operativo, a cargo de la Marina, dejó claro que la Federación hizo a un lado la autoridad de Miguel Ángel Mancera.

"Es preocupante que haya aparecido este grupo (delictivo) ahí y que, en vez de recurrir a la autoridad de la ciudad, quien lo haya detectado haya instruido al personal de la Secretaría de Marina a que fuera la que interviniera en este caso.

"Quienes hayan estado conduciendo la investigación tengan la obligación de coordinarse con el gobierno de la ciudad para actuar conjuntamente, pero me parece que tenga que haber habido ahí presencia de autoridad del gobierno de la ciudad", indicó.

Entrevistado en el marco del festejo de cumpleaños de Porfirio Muñoz Ledo, Cárdenas aclaró que durante su gestión no había noticias de la operación de carteles de la droga en la capital, no obstante, advirtió que su proliferación es un síntoma en todo el País.

"Cuando yo estaba en la Jefatura de Gobierno, no tengamos esta situación de descomposición que se da por todo el País, en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, en Sinaloa, por todos lados", dijo.

El senador Alejandro Encinas, al frente de la CDMX de 2005 a 2006, afirmó que el Jefe Delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, no estaba al tanto del operativo, y puso en duda que el Gobierno federal se haya coordinado con Mancera.

"No puede permitirse la actuación de las Fuerzas Armadas por encima de la autoridad local y, al mismo tiempo, la autoridad local debe asumir sus responsabilidades y desarrollar sus capacidades institucionales para atender estos problemas", sostuvo.

"Puede darse una acción coordinada entre los distintos ≤órdenes de gobierno, y yo creo que lo que hay que evitar son las acciones unilaterales por encima de la autoridad local".

Si bien destacó que se le haya dado un golpe al grupo criminal, advirtió que tanto los Secretarios de Marina, Vidal Soberón, y Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como el Jefe de Gobierno, deben comparecer ante el Senado para dar cuentas del operativo.

"(Mancera) tendrá que dar información sobre el nivel de conocimiento que tenga de este operativo, la forma en que intervino el gobierno de la ciudad, si hubo apoyo logístico y de inteligencia", expuso.

El ex perredista advirtió que ni la Marina ni el Ejército deben participar en tareas de seguridad pública en la CDMX y recordó que desde 1968 las Fuerzas Armadas no habían intervenido en la capital.

"Qué bueno que se detiene delincuentes, pero no puede detenerse delincuentes por encima de la ley; qué bueno que se le dio un golpe a este grupo delictivo, pero no confundamos las cosas, la autoridad debe también apegarse a la ley y actuar de manera conjunta y coordinada, y no permitir que el Gobierno federal intervenga unilateralmente a su libre albedrío.

"Mucho ojo con ello, porque eso puede abrir la puerta a cualquier tipo de intervención en cualquier momento por encima de la ley y de la autoridad local, no es un asunto menor ni es justificar a los delincuentes", planteó.