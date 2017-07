Critica Gamboa que PVEM se apunte a frente

El Partido Verde se apuntó para el Frente Amplio que impulsa la Oposición sin haber recibido ni la invitación.

Este miércoles, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, exhibió que los integrantes del partido del tucán ni siquiera fueron convocados de manera formal para integrar el bloque opositor que impulsan el PAN y el PRD.

"El Verde dijo que estaría dispuesto a oír, a escuchar; no ha sido invitado, eso me dijo el coordinador Carlos Puente. Entonces, no sé de cuál frente amplio están hablando.", dijo.

El pasado 28 de junio, tanto Puente como el presidente del Senado, Pablo Escudero, se dijeron dispuestos a analizar la invitación de fuerzas opositoras para ir al Frente, luego de que la dirigencia nacional del PRD acordó buscar alianzas.

Cuestionado al respecto, el líder de los senadores verdes reconoció que no recibieron la misiva y explicó que en su momento expresaron su disposición porque pensaron que se trataba de una convocatoria abierta.

"No recibimos nosotros la carta que después hemos conocido a través de los medios de comunicación y que fue enviada a otros institutos políticos", aceptó.

"Cuando declaramos a cerca del Frente fue a pregunta expresa de los medios sobre cuál era la postura del PVEM con respecto a esta convocatoria que parecía o se entendía que era abierta a todas las fuerzas políticas. Por eso expresamos esa voluntad de sentarnos al diálogo".

El legislador aclaró que el PVEM no ha roto su alianza con el PRI, partido al que han apoyado desde el 2011 a través de coaliciones federales, estatales, municipales y distritales.

"De ninguna manera hay una ruptura con el PRI. Con el Revolucionario Institucional hemos logrado construir este proyecto transformador de las reformas estructurales", dijo.

Sin embargo, advirtió que, en caso de no encontrar coincidencias con ninguna fuerza política, el PVEM podría lanzar a su propio candidato presidencial.