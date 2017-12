Critica EZLN Ley de Seguridad Interior

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) criticó la nueva Ley de Seguridad Interior promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto al considerar que servirá para proteger a "una banda de criminales".

El Subcomandante Galeano (antes Marcos) expuso que en México hay un "Estado Fallido".

El representan del EZ lamentó que los crímenes sean parte de una realidad de México y para el Gobierno las víctimas son sólo cifras olvidándose de que son personas con nombres.

Sin embargo, criticó, el Ejecutivo Federal declaró recién que este fue un buen año para el País.

"Al escucharlo decir esto, uno se pregunta si (el Presidente Peña) no es alguien a quien le han amputado no sólo la vergüenza y la decencia, también el cerebro, y refleje el síndrome del miembro fantasma: ya no tiene cerebro, pero actúa como si lo tuviera".

Los ciudadanos, abundó, viven con una constante preocupación por la inseguridad, y pensando que no sean asaltados, robadas sus pertenencias o incluso asesinados, mayoritariamente las mujeres a quienes se les culpa de las agresiones sólo por su género o forma de vestir.

El Sub Galeano cuestionó cuántos asesinatos más de mujeres se requieren para entender qué pasa en el País.

También se refirió a la masacre de Acteal, que este mes se cumplieron 20 años de ese hecho, como un acontecimiento al que no se le ha hecho justicia y los responsables intelectuales están impunes, entre ellos el ex Presidente Ernesto Zedillo.

Ejemplificó también el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esos escenarios se repiten con el conflicto actual entre Chalchuhuitán y Chenalhó, dijo el mando Zapatista.

El Sub Galeano advirtió que la disputa por la Gubernatura entre el PRI y el PVEM en el actual proceso electoral continuará generando desplazados, e incluso muertos.

El EZLN participa en el encuentro ConCiencias por la Humanidad que se realiza en San Cristóbal de las Casas del 27 al 30 de este mes.