Cisen ya no informa a EU, dice Castañeda

El ex Canciller Jorge G. Castañeda reveló que recibió información de que la Secretaría de Gobernación y el CISEN ya no comparten información con Estados Unidos como consecuencia de las políticas hostiles del Gobierno de Donald Trump hacia México.

"Me pasaron chismes de allá· y me congratulo de que el Cisen y el Secretario (Miguel ¡ángel) Osorio Chong ya no les pasen información (a Estados Unidos)", contó.

En un seminario sobre los primeros 100 días de Trump como Presidente, Castañeda saludó también la posición que ha adoptado, dijo, el Canciller Luis Videgaray en torno de las empresas mexicanas que eventualmente pudieran participar en la construcción del muro ordenado por el magnate neoyorquino.

"No estoy seguro de que vaya a haber muchas empresas mexicanas que quieran participar en la construcción del muro. () El Secretario Videgaray dio un primer paso 'me gustó pero es insuficiente' de que, en todo caso, quedar· en la conciencia de las empresas mexicanas si participan o no. Ya es algo", ponderó.

"El Estado mexicano tiene la plena libertad de negarle cualquier contrato a esa empresa durante los próximos 20 años, punto. Es bien facilito, es legal y es eficaz. No representa ningún problema jurídico, Ético o político. Lo hacen todos los países del mundo. Es muy importante que el Estado mexicano sea muy claro en que sí hay un costo en participar en algo tan hostil como es la construcción del muro", propuso.