Cae de 30 metros... y sale con vida

Pese a caer de una altura de 30 metros dentro de la casa derrumbada, y de que los escombros la cubrieron, Esthela Salazar Gamboa logró sobrevivir ayer, sólo con golpes y fracturas en las manos.

La mujer, de 47 años, convalecía anoche en el Hospital Muguerza, donde era atendida.

Mientras era auxiliada luego del derrumbe que dejó a su patrón muerto y a la esposa desaparecida, en el Fraccionamiento Antigua, la empleada doméstica contó que tenía menos de tres meses trabajando en la casa ubicada en el número 101 de la calle Agave.

Salazar Gamboa, quien vive en la Colonia Las Sombrillas, en Santa Catarina, narró los momentos previos al desplome de la casa.

Relató que estaba realizando el aseo en la planta baja del inmueble, donde también estaban Eliud González Salazar, de 76 años, y su esposa Irma Barbosa López, de quien no se especificó la edad.

Agregó que se escucharon tronidos en la casa, los cuales fueron subiendo de intensidad y las paredes se empezaron a cuartear.

"Vámonos, se va a derrumbar", les dijo a sus patrones.

De acuerdo con lo que detalló la empleada, los esposos se dirigieron a la segunda planta por una papelería, pero ya no alcanzaron a regresar: la casa se desplomó al precipicio de unos 30 metros, en el pozo donde se construiría un edificio, el cual colindaba con la pared norte del inmueble.

Según informó Miguel Perales, subdirector de Protección Civil del Estado, Salazar Gamboa resultó policontundida.

Por la tarde, los familiares de la lesionada manifestaron su inconformidad, al afirmar que en el hospital les estaban exigiendo un depósito de más de 20 mil pesos que no podían cubrir.

Sin embargo, la atención médica le fue proporcionada a la víctima, luego de que personal presuntamente de la desarrolladora del edificio se hizo responsable de los gastos.