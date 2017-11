Buscan restos de desaparecidos en Veracruz

Con el apoyo de caninos y georradares elementos de la PGR, PF, la Fiscalía de Veracruz y Colectivos realizaron una búsqueda de restos de personas desaparecidas en la Academia de Policía del Estado y sus inmediaciones.

Lucía Díaz, del Colectivo El Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas, alertó en días pasados que varios jóvenes que desaparecieron en el sexenio de Javier Duarte, tuvieron como punto final las conexiones de teléfono de la Academia.

El Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, confirmó este miércoles que se efectuó esa búsqueda en la Academia, además de otros cuatro puntos que no precisó.

"Con los colectivos se trabaja todos los días, con ellos se ha tenido muchos acercamientos para establecer puntos de búsqueda donde pudiera haber fosas y ver con el Gobierno federal nuestras capacidades, la facilidad para hacer la identificación más ágil de los restos que se encuentren y hacer la confrontación con los perfiles genéticos que ya se tienen", indicó el Fiscal.

"Desde la semana pasada hubo un acuerdo con el Gobierno federal y los colectivos para establecer cinco lugares de búsqueda, uno de estos era la Academia donde se hicieron trabajos de investigación con unos georradares, binomios caninos y otros instrumentos, se estuvo ahí tres días, los resultados se dieron a conocer a los familiares y en su momento se hará público".

Luego de asisitir a Palacio de Gobierno, donde el Gobernador Miguel Ángel Yunes anunció un refinanciamiento para la deuda estatal, Winckler indicó a medios que la búsqueda no sólo se limitó a la Academia sino los alrededores.

"Son cinco puntos, las fechas ya están calendarizadas, viene PGR y Policía Federal para colaborar con la Fiscalía, por razón de secrecía los colectivos pidieron que no se hiciera público, los colectivos saben las fechas y los lugares, el que ya se sabe, ya se hizo y fue el de la Academia", indicó.

En abril pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz inició una investigación contra una veintena de sus elementos por la presunta comisión de actos de corrupción, violaciones a derechos humanos o desapariciones forzadas

Lucía Díaz, ha responsabilizado por desapariciones forzadas al ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.