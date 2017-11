Buscan facilitar acceso a morfina

A pesar de que el País cuenta con suficiente producción de morfina para atender a enfermos con dolor, sólo el 3 por ciento llega a las farmacias que surten a estos pacientes, aseguró el titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz.

Hasta septiembre de este año, la autoridad sanitaria registraba 104 mil 169 unidades de morfina producidas en el País y listas para ser usadas por pacientes con dolor; de esa cifra, poco más de 70 mil unidades se encuentran como producto terminado en los laboratorios; 30 mil están en almacenes y distribuidoras, y sólo hay 3 mil 569 en farmacias, indicó.

El titular de la Cofepris reconoció que ha fallado la distribución eficaz de los medicamentos controlados, lo que obstaculiza que los pacientes con dolor tengan acceso a estos fármacos.

"La verdad es que no hemos avanzado en materia de distribución eficiente de fármacos controlados en farmacia, y no tiene que ver con que las farmacias no tengan licencia.

"SÌ existen suficientes medicamentos controlados, pero éstos no están todavía disponibles en farmacias y esto es, precisamente, una de las problemáticas que queremos arreglar", remarcó.

Sánchez y Tépoz agregó que solo 468 farmacias venden medicamentos controlados.

Al presentar la estrategia de Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos "Acceso sin Exceso", el comisionado federal dijo que con esa iniciativa buscan impulsar la venta de opiáceos en farmacias de todo el País, al mismo tiempo que evitar el desvío y uso ilícito de tales medicamentos.

A decir de Estefanía de la Paz, experta en Control de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las farmacias en México temen invertir en medicamentos controlados y que no los compren, por eso los ofrecen poco. Sin embargo, en México miles de pacientes requieren fármacos contra el dolor, aseguró.

José Campillo, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), señaló que es necesario lograr que la morfina llegue a farmacias y hospitales, donde muchos pacientes mueren cada año con dolores extremos.

"No es posible que no encontremos en los centros de salud lo que podemos encontrar en las calles y en las banquetas, eso es inadmisible. Las drogas se hicieron para cuidar el dolor, no para surtir a los narcotraficantes y a los adictos", reprochó.

Con esta estrategia, la Secretaría de Salud, a través de Cofepris, Funsalud y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se une al programa de la UNODC para promover el acceso a medicamentos controlados previniendo su abuso.

La iniciativa contempla recabar información en clínicas del dolor, unidades de cuidados paliativos y farmacias intrahospitalarias para monitorear la disponibilidad de medicamentos controlados. También se difundirá información con base científica entre pacientes y médicos en materia de uso de sustancias controladas para enfermos, a fin de erradicar prejuicios.