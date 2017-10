Busca AMLO que Monreal no deje Morena

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no quiere que Ricardo Monreal deje su partido.

A través de Facebook, el tabasqueño publicó el video grabado en una gira, en el cual avisa que buscar· al Delegado en Cuauhtémoc.

"A Ricardo Monreal, que siga con nosotros, lo voy a buscar para convencerlo de que siga con nosotros, que no se vaya. Que no le haga el servicio a los de la mafia del poder porque nada más hay dos caminos, cambio sí, o cambio no.

"En Morena buscamos el cambio, los del PRI de arriba, los del llamado Frente Opositor Ciudadano son comparsas, no quieren el cambio", plantea entre aplausos.

Tras la encuesta de Morena que perfiló a Claudia Sheinbaum como su abanderada para la Jefatura de Gobierno, Monreal ha mantenido su interés de ser candidato.

Ayer, incluso avisó que dejar· la Delegación el 10 de noviembre, para buscar la candidatura, y aunque no aclaró con qué partido, ha enfatizado que Ciudad de México ya no puede ser gobernada por uno solo.