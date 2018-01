Borge es chivo expiatorio del PRI.-AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, quien fue ayer extraditado a México para ser procesado por lavado de 900 millones de pesos, es un chivo expiatorio del PRI.

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT dijo que la detención y encarcelamiento de ex funcionarios es una estrategia electoral que no resuelve de fondo la corrupción, pues el Gobierno no toca a altos políticos y empresarios deshonestos.

"Son chivos expiatorios, el régimen se caracteriza por la corrupción. El sistema político mexicano está corrompido por completo y la corrupción se da desde arriba hasta abajo. Entonces, para simular, para engañar, para tratar de buscar adeptos o que la gente siga creyendo en ellos, de repente, periódicamente, encarcelan a uno, a dos, a tres, a cuatro, pero sigue el régimen de corrupción", afirmó en entrevista.

Tras un acto de precampaña en la Plaza de Toros de ese municipio morelense, López Obrador aseguró que tanto Borge como el chihuahuense Cesar Duarte, actualmente prófugo, "cayeron de la gracia" del Gobierno federal, por lo que son perseguidos.

¿Borge es uno de esos chivos expiatorios?, se le cuestionó.

"Sí, porque caen de la gracia", replicó.

"Al que no tiene agarradera le caen encima para simular que van a atacar la corrupción, pero a los de mero arriba no les hacen nada", agregó.

El morenista cuestionó que, tras la revelación de que César Duarte desvió al PRI recursos federales autorizados por Hacienda, ni Luis Videgaray ni José Antonio Meade, ex titulares de esa dependencia, han sido indagados por corrupción.

"¿Quien autorizó el dinero? Videgaray. ¿Quien tapó la corrupción? Meade. Es fácil de demostrar", resumió.

Agregó que Emilio Lozoya, cercano colaborador del Presidente Enrique Peña Nieto, no ha sido investigado por el caso Odebrecht ni por la compra a sobreprecio de una planta chatarra de fertilizantes cuando estuvo al frente de Pemex.

Señaló que otros políticos y empresarios importantes implicados en casos de corrupción no han sido indagados.

"Sería muy bueno que se supiera de cuánto es la riqueza de Salinas. Porque yo sostengo que es el hombre más rico del mundo. Sería importante que se le pidiera la 3de3 a Salinas, a Fox, a Peña, a Calderón, a Roberto Hernández, a Claudio X. González. Eso es importante, porque si no todo gira alrededor de chivos expiatorios", afirmó.