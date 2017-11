Batalla 'Chapo' por armar su defensa

Joaquín "El Chapo" Guzmán no ha logrado contratar a dos de los tres abogados penalistas de alto perfil con los que quería defenderse por las múltiples restricciones impuestas por autoridades en EU.

Un reporte de The New York Times indica que de los tres defensores, incluido Jeffrey Lichtman quien defendió al hijo del mafioso John Gotti, solo Eduardo Balarezo está contratado.

"No tengo duda de que podemos manejar el caso con el equipo que tenemos", dijo Balarezo la semana pasada, según el rotativo.

Los fiscales que llevaran el juicio contra el capo sinaloense, programado para abril, cuentan con más de 90 mil documentos, cientos de grabaciones y varios testigos.

Desde que fue encarcelado en enero, "El Chapo" ha pasado la mayor parte se su tiempo aislado y sin comunicación lo que retrasó los acuerdos de Guzmán con su familia para pagar los honorarios de sus abogados, según la nota firmada por Alan Feuer.

"Todo esto afecta la forma en la que trabajo. Siento que el Gobierno está usando su identidad y su historia como una ventaja técnica", dijo Balarezo.

El diario de EU afirma que el abogado no está cobrando su tarifa habitual en espera de capitalizar la reputación que le dará el caso, aún cuando el Gobierno de aquel país ha dicho que planea incautar más de 14 billones de dólares en ganancias ilícitas, dejando ninguna garantía de que de Guzmán tendrá con que pagar a cualquier defensor.

Apenas esta semana, tras lo que el New York Times describe como meses de retraso, uno de los socios de Balarezo, William Purpura, comenzó a trabajar en el caso, pero su otro socio, Jeffrey Lichtman no lo ha hecho por el riesgo no recibir honorarios.

Eduardo Balarezo afirma que las condiciones de confinamiento de Guzmán, que solo le permiten hablar con el con una ventana de por medio, también obstruyen su trabajo.

Al detenido le fue prestada una computadora para revisar información, pero según su abogado no sabe usarla y pierde tiempo de sus juntas en funciones como ingresar una contraseña.