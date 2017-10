Aumenta en 97% robo de celulares

Las estrategias para frenar el robo de celulares en la Ciudad de México fracasaron.

Los delincuentes encontraron la forma de falsificar el número IMEI --empleado para inutilizar un celular robado-- y los decomisos de aparatos robados han sido insuficientes.

Las estadísticas de la Procuraduría de Justicia revelan un incremento de este delito.

De enero a julio del año pasado se denunciaron 3 mil 442 casos de robo de celulares y para el mismo periodo de este año sumaron 6 mil 778, es decir, un aumento del 96.9 por ciento.

Los celulares robados se venden incluso a la luz del día y en plena calle.

En Eje Central, en julio pasado se decomisaron 7 mil aparatos y la autoridad retiró puestos ambulantes. Dos meses después los vendedores ya regresaron con otros equipos.

Además, un estudio del Consejo Ciudadano, reveló que los delincuentes encontraron la forma de falsificar el IMEI de los celulares robados para volver a colocarlos en el mercado.

El IMEI, por sus siglas en inglés, es un código pregrabado para identificar el aparato a nivel mundial.

En 2010 se promovió el conocimiento de este número, de manera que al sufrir un robo se reportara para que el teléfono fuera bloqueado.

Sin embargo, en plazas del Eje Central lo falsifican por costos que oscilan entre 2 mil 500 y 4 mil pesos.

Para el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, las acciones de combate a este delito no han sido efectivas.

"Desde hace mínimo 6 años se ha hecho llamados sobre que el robo a celular junto con el robo a transeúnte han ido a la alza. La novedad no es que vaya en aumento, sino que el resultado es que no se han tomado las acciones para que esto no vuelva a suceder", indicó Luis Wertman, titular del organismo.

Y este delito no tiene una estacionalidad, ni hay un perfil de víctima específico, ni zonas ubicadas como puntos rojos.

"El robo sucede todos los días del año y a cualquier persona. A un automovilista le roban el celular, a un transeúnte le roban el celular, si entran a tu casa se llevan el celular, porque es lo más fácil de esconder y de comercializar", indicó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.