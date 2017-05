Aprovecha Europa dólar y 'habladas' de Trump

El turismo de mexicanos hacia Europa va al alza y no parece desacelerarse, debido a que el precio del dólar esta· casi a la par del euro y por las declaraciones de Donald Trump contra el País, coincidieron agentes de turismo de ese Continente.

Aunque todavía no tienen los datos de cuántos mexicanos visitaron Francia en el 2016, Melanie Belin, directora interina de la oficina de turismo de ese país, destacó que en el 2015 recibieron a 390 mil, un 20 por ciento más en comparación con el 2010.

"Un euro es casi lo mismo a un dólar, la gente esta· diciendo 'no me sale mucho más caro ir a Europa que a Estados Unidos', además sí hubo un efecto Trump, la gente dice 'no quiero ir a Estados Unidos' y prefieren ver otras opciones", detalló Belin.

Durante la primera edición del Workshop I Love Europe, realizado ayer en la Ciudad y que reunió a los principales agentes de turismo de Europa para su promoción turística, Belin resaltó que esperan recibir más visitantes mexicanos en Francia a raíz de estos factores en los próximos años.

Otro país que recibe cada vez más turistas nacionales es Alemania, que del 2015 al 2016 aumentaron 1.2 por ciento, resaltó Christi Keller, representante de la oficina de turismo de ese país.

Este incremento aún es pequeño porque apenas comenzaron a promocionar al país como destino turístico en México; sin embargo, tras ver que el euro cuesta casi lo mismo que el dólar, Alemania aumentar· su apuesta.

"Hemos visto un incremento en el turismo de mexicanos hacia Europa, sobre todo con la actitud del señor Trump, porque había mucha gente que vacacionaba en Estados Unidos y ahora están pensando más en Europa", afirmó Karina León, representante de la aerolínea alemana Lufthansa.