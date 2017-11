Aporta IP 4 mil mdp a reconstrucción

La iniciativa privada ha captado 4 mil millones de pesos en el fideicomiso "Fuerza México", creado para coadyuvar en las labores de reconstrucción de comunidades afectadas por los sismos de septiembre.

Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) e integrante del Comité Técnico del fideicomiso, detalló a REFORMA que parte de los recursos se han aplicado a una primera etapa consistente en la edificación de 500 casas en ocho municipios de Chiapas y Oaxaca.

"Nosotros queremos ir a las zonas más marginadas, más desprotegidas y sobre todo adonde no está llegando la ayuda federal, que tarde o temprano va a llegar, pero queremos participar ahí de manera directa y rápida", expuso Arballo.

"También nos hemos marcado (como objetivo) el hacer comunidad; es decir, que donde vayamos a intervenir viviendas en alguna comunidad, buscar que también la escuela, el mercado, la iglesia, al mismo tiempo, se reconstruyan para que rápidamente la comunidad se restablezca en su quehacer social y también en el económico. Esas son las prioridades, así nos lo hemos marcado".

Entrevistado en el marco de la Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2017, Arballo precisó que los fondos del fideicomiso están conformados por 180 millones de pesos y 3.5 millones de dólares donados directamente por entes privados de México y el extranjero, como empresas, fundaciones y bancos.

El resto, detalló, son recursos inyectados indirectamente por donadores que "etiquetan" sus recursos para obras de reconstrucción específicas, o bien, los ejercen ellos mismos por su cuenta.

"Hay un recurso indirecto, que también se capta a través de organismos privados, contabilizados dentro del fideicomiso, pero etiquetados específicamente o ejercidos por alguna organización o fundación", resumió el presidente de la CMIC.

Por ejemplo, ilustró, los bancos mexicanos han donado alrededor de 600 millones de pesos destinados estrictamente a la construcción de vivienda, aunque no sea el fideicomiso al que le corresponda ejecutar dichos recursos.

"Se ha mencionado que el costo de la reconstrucción a nivel general anda en el orden de los 48 mil millones de pesos, pues, muy cerca al 10 por ciento, seguramente va a provenir de recursos del sector privado, donde se encuentra también el fideicomiso 'Fuerza México'", estimó Arballo.

El dirigente empresarial informó que, para garantizar su ejercicio transparente, en el Comité Técnico del fideicomiso participan representantes de México Evalúa e Impunidad Cero.

"¿Por qué los hemos invitado al Comité Técnico? Porque queremos dar muestra clara, aunque no tenemos obligación, de rendición de cuentas y transparencia, para que todo aquel que tenga la disposición de dar un recurso económico a través del fideicomiso le quede claro que se va a ejercer con honestidad y transparencia, y que sepa a dónde se dirige ese recurso", explicó el líder empresarial.

"Los procesos de contratación que se vayan a dar cuando tengan que intervenir empresas para construir van a ser modelos ya revisados y verificados por estos organismos de la sociedad civil, que específicamente están enfocados a vigilar la transparencia".

Arballo también indicó que se firmaron acuerdos con el Infonavit y el IMSS a fin de agilizar las donaciones de las empresas.

"Tenemos convenios de colaboración. Ya se desarrolló una página para que las empresas puedan seguir aportando a través del esquema de captación, cuando se paga el Infonavit y el Seguro Social, cada corte, y ahí también hay una importante cantidad de dinero que se puede captar de las empresas los siguientes meses", detalló.